Wie sich der Nahostkonflikt an der Uni Augsburg bemerkbar macht

Bundesweit branden an Universitäten und Hochschulen Pro-Palästina-Proteste auf. In Augsburg ist es bislang ruhig. Doch der Krieg hinterlässt auch hier Spuren.

Keine Anspannung, aber greifbare Konzentration liegt in Raum L 1005. Der FAZ-Journalist Christoph Ehrhardt spricht dort, im Hauptgebäude der Augsburger Uni, über seine Arbeit als Korrespondent im Nahen Osten, über verschobene Konfliktlinien, über den Israel-Gaza-Krieg natürlich. Das Interesse an all dem ist groß, der Platz im Veranstaltungsraum reicht an diesem frühen Abend Anfang Mai nicht. Gekommen sind Studierende, Dozentinnen und Dozenten, auch viele andere. Und zwei Mitarbeiter einer Security-Firma. Eingreifen müssen sie nicht, der Austausch zwischen Publikum und Referent bleibt ruhig und sachlich. Doch diese Vorsichtsmaßnahme ist kein Zufall.

Nahostkonflikt: An vielen deutschen Universitäten entstehen Proteste

An Universitäten und Hochschulen in ganz Deutschland branden derzeit Proteste im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Krieg auf. In Berlin besetzten Aktivistinnen und Aktivisten Humboldt- und Freie Universität, auf dem Campus in Frankfurt entstand ein Protestcamp, ebenso vor der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und in Augsburg? Kam es bislang zu "keinerlei Protestaktionen", wie eine Sprecherin der Universität auf Anfrage mitteilt. Auch an der Technischen Hochschule Augsburg gab es nach Auskunft eines Sprechers weder Proteste noch Zwischenfälle. Man sehe auch keine entsprechenden Anzeichen. Nahezu gleichlautend äußert sich Michael Noghero, Sprecher des Augsburger Studierendenwerks. Das Thema spiele dort "bislang keine Rolle", man könne von keinen entsprechenden Konflikten berichten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dennoch macht sich die Situation in Nahost auch an Augsburger Hochschulen bemerkbar, wenn auch deutlich subtiler als andernorts. Das beginnt mit Slogans wie "Free Palestine", die zuletzt als Schmierereien in Toiletten der Uni auftauchten, zusammen mit aufgemalten Palästina-Fahnen. Auch Wahlplakate mit ähnlichem Inhalt wurden zuletzt am Campus aufgehängt. Das geht weiter mit Plakaten, die Uni-Veranstaltungen zum Thema Antisemitismus-Prävention bewerben sollten – und plötzlich in auffälliger Häufung verschwunden waren. Dann waren da noch die Sicherheitsmaßnahmen in Raum L 1005, von denen eine Uni-Sprecherin sagt, sie seien wegen des "politisch sensiblen Kontexts" und des "Aktualitätsbezugs" präventiv ergriffen worden. Was dafür spricht, dass die Leitung das Thema durchaus konkreter im Blick hat, als nach außen durchklingen mag.

Israel-Gaza-Krieg: Kaum Zwischenfälle an Augsburger Hochschulen bekannt

Und es gab, schon vor einigen Monaten, eine Absage. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des Fachbereichs Geschichte sollte dem Vernehmen nach Anfang des Jahres ein jüdischer Holocaust-Überlebender als Zeitzeuge auftreten. Noch vor dem Jahreswechsel soll er jedoch abgesagt haben – wegen Sicherheitsbedenken. Diese hatten offenbar nichts mit dem Standort Augsburg zu tun, sondern mit allgemein zunehmenden Anfeindungen gegenüber Jüdinnen und Juden. Die Organisatoren der geplanten Uni-Veranstaltung sollen aber "bestürzt" über die Absage gewesen sein. Dass sich jüdische Zeitzeugen aus Sorge um ihre Sicherheit gezwungen sähen, Veranstaltungen abzusagen, habe man sich "nicht vorstellen können", heißt es aus dem Umfeld.

Auch in Lehrveranstaltungen spielen die Themen Nahostkonflikt und Antisemitismus seit vergangenem Herbst eine stärkere Rolle. Dies lässt sich an fast allen Universitäten beobachten – und führt wegen einer Art "Konkurrenzsituation" offenbar dazu, dass es für Hochschulen deutlich schwieriger geworden ist, Referenten zum Thema zu gewinnen. An der Uni Augsburg läuft das gesamte Sommersemester über die Veranstaltungsreihe "Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus", in deren Rahmen auch FAZ-Journalist Christoph Ehrhardt Anfang Mai auftrat. Sie beleuchtet das Thema aus den verschiedensten Perspektiven. Auch aus anderen Fachbereichen berichten Dozentinnen und Dozenten, bei thematisch ähnlich gelagerten Terminen erlebe man "größeren Zulauf als sonst" und teils "sehr hitzigen Debatten".

Lesen Sie dazu auch

Uni Augsburg schließt sich Resolution bayerischer Hochschulen an

Diese gehörten aber an Hochschulen dazu, betont auch die Sprecherin der Uni. Man bekenne sich ausdrücklich zur freien Meinungsäußerung und habe sich deshalb auch einer aktuellen Resolution bayerischer Hochschulen angeschlossen. Dort heißt es, Hochschulen verstünden sich als "Orte der offenen Diskussion und des Dialogs" und nähmen die Verantwortung wahr, "umfassend und wo immer möglich einen akademischen und künstlerischen Diskursraum bereitzustellen." Gleichzeitig bekunde man, dass Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus in jeglicher Form an den Hochschulen "keinen Platz" hätten.