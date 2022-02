Augsburg

Millionengeschäft und Suchtrisiko: Wie sich Glücksspiel in Augsburg verändert

In Augsburg gibt es eine Vielzahl von Spielhallen mit entsprechenden Geräten. Das Glücksspiel hat Konjunktur - auch in der Corona-Pandemie.

Plus In Augsburgs Spielhallen werden in der Summe hohe Millionenbeträge verzockt. Während sich Spieler dort abschotten, suchen Angehörige zunehmend Hilfe. Wie die Stadt die Lage bewertet.

Von Max Kramer

Etwas mehr als ein Kilometer liegt Luftlinie zwischen Augsburger Hauptbahnhof und Citygalerie. In diesem Bereich liegen einige der herausragendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt - und, quasi in direkter Nachbarschaft, rund ein Dutzend Spielhallen. Sie heißen "Sin City" oder "Admiral" oder "Fair Play" und gleichen sich meist in ihrem Inneren: Viel Geblinke und Geläute, das Licht etwas gedimmt, die Ausstattung simuliert eine Oase, gerne mit Palmen - kurz: "Ein Ort, an dem ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, was draußen passiert", wie Barbara Ballinger-Amtmann von der Augsburger Caritas-Suchtfachambulanz sagt. Die "klassischen" Spielgeräte sind nach wie vor der häufigste Grund, warum Glücksspiel-Süchtige dort aufschlagen. Und doch beobachten Expertinnen und Experten wie Ballinger-Amtmann Veränderungen.

