Wie Streit Menschen zusammenbringen kann

Führung

„Auf jüdischen Spuren in Kriegshaber“ am Donnerstag, 13. März, 16 Uhr. Der Rundgang stellt die Wohn- und Lebenssituation der Jüdinnen und Juden in Kriegshaber vor. Dabei wird Marlin Drees, Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Jüdischen Museum Augsburg Schwaben, ausgewählte Biografien vorstellen. Treffpunkt ist an der ehemaligen Synagoge Kriegshaber, Ulmer Straße 228. Kosten: 5 bzw. 3 Euro.