Augsburg

vor 32 Min.

Wie viel Schutz brauchen Augsburger Wohnungen?

Leerstände gibt es in Augsburg immer wieder (hier das frühere Gasthaus "Hohes Meer"), ein Massenphänomen sind sie aber nicht.

Plus Die Stadt denkt seit Jahren über den Schutz von Wohnraum nach, auch wenn umstritten ist, ob das Instrument etwas bringt. Nun kommt ein neuer Anlauf.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt will den Augsburger Wohnungsbestand und -markt detailliert untersuchen lassen, um auf dieser Basis eine so genannte Zweckentfremdungssatzung für Augsburg vorzubereiten. Eine solche Satzung würde es der Stadt erleichtern, gegen Leerstände oder Umwandlungen von Wohnungen in Ferienapartments vorzugehen.

Das Thema kreist seit Jahren in der Warteschleife, weil innerhalb der Regierungskoalition die CSU Vorbehalte gegen das Instrument hat, die Grünen hingegen auf eine solche Satzung drängen. Im Koalitionsvertrag setzten sich die Grünen durch - dort ist die Einführung einer solchen Satzung festgeschrieben, wobei aktuell nicht klar wäre, ob ein Satzungsentwurf eine Mehrheit im Stadtrat bekommen würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen