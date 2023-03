Augsburg

vor 16 Min.

Wie viele Parkplätze braucht ein Friedhof im Wald?

Dieser Forstweg in einer Allee zwischen Feldern soll künftig als Zufahrt zum geplanten Waldfriedhof bei Wellenburg dienen.

Plus Die Fugger wollen im Wellenburger Forst einen Friedhof für bis zu 1500 Urnen einrichten. Doch wie vertragen sich Stellplätze mit Ausflüglern?

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Planungen für einen Waldfriedhof im Fuggerschen Forst bei Wellenburg werden konkreter. Nach Gesprächen mit der Stadt ist nun der Höhenrücken zwischen Anhauser Weiher und Wellenburg der favorisierte Standort. Dort könnten bis zu 1500 Urnen am Fuß der dort stehenden Bäume Platz finden, so die Planungen. Gesprächsbedarf gibt es aber noch bei der Zahl von etwa zehn Autostellplätzen, die die Fugger im Wald einrichten wollen. Im zuständigen Bauausschuss des Stadtrats wurde erheblicher Unmut laut. "Wenn der Verkehr dort über die Maßen zunimmt, wird das für richtig Ärger sorgen", so Sozialfraktionsvorsitzender Florian Freund. Auf dem geplanten Zufahrtsweg sind viele Spaziergänger und Radler unterwegs.

Augsburg: Überlegungen für einen Naturfriedhof gibt es seit Langem

Die Überlegungen für einen Waldfriedhof in Augsburg gibt es schon seit Jahren. Ein erstes Projekt im Wald oberhalb von Bergheim wurde vor Jahren wegen der Verkehrsproblematik fallen gelassen. Die Stadt überlegte daraufhin, ob sie auf ihrem Grund Flächen für einen Naturfriedhof zur Verfügung stellen könnte, allerdings ohne Ergebnis. Letztlich blieben zwei Flächen im Besitz der Fugger, wovon eine (nahe dem Wellenburger Weiher) aber ausschied. Geplant ist nun, im Wald oberhalb Wellenburgs einen Andachtsplatz auf einer bestehenden Lichtung mit Pavillon, Bänken und Kreuz einzurichten. Im Umfeld sind zwei Gräberfelder im Mischwald geplant. Bei zehn Urnen, die unter einem Baum Platz finden können, könnten geschätzt bis zu 1500 Urnen im neuen Friedhof untergebracht werden. Betrieben würde er von den Fuggern, ein städtischer Friedhof wäre er nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen