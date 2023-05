Wie viele Pflegebedürftige werden in Augsburg in zehn Jahren leben?

Die Stadt geht von einer deutlichen Zunahme aus. Ins Heim gehen viele Senioren nur noch für die letzten Monate ihres Lebens. Doch sind die ambulanten Strukturen gerüstet?

Die städtische Sozialverwaltung möchte bis Ende des Jahres Zahlen vorlegen, wie sie den Pflegebedarf in der Augsburger Bevölkerung in naher Zukunft einschätzt. Die letzten Zahlen stammen aus dem Jahr 2014. "Wir brauchen aktuelle Daten, denn vieles hat sich geändert. Das Konzept muss neue Bedürfnisse, aber auch den Personalmangel berücksichtigen", so Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU). Der Freistaat geht in einer Studie von einem Zuwachs bei den Pflegefallzahlen um rund 40 Prozent in den kommenden zehn Jahren aus, weil die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge nach und nach zum Teil pflegebedürftig werden. Auch in Augsburg zeichne sich diese Entwicklung anhand der Alterszusammensetzung ab.

Es gebe auf der einen Seite womöglich eine Nachfrage-Reduktion in der stationären Pflege, weil die Bewohner immer länger zu Hause gepflegt werden und mitunter nur noch die letzten Monate ihres Lebens im Heim verbringen. Auf der anderen Seite gebe es immer weniger Verwandte, die eine ambulante Pflege übernehmen. Dabei seien sie aktuell noch die tragende Säule. Man werde sich auch anschauen müssen, wie das Angebot an Tages-, Kurzzeit- und Nachtpflegeplätzen aussehe, so Schenkelberg. Zentral werde auch sein, den Arbeitskräftemangel zu berücksichtigen. Der Personalmangel werde noch stärker zum begrenzenden Faktor der Angebote werden. Nötig sei, sich die Wünsche der aktuellen Schulabgänger-Generation anzuschauen. (skro)