Wie Weihnachten: Diese Rolle spielen religiöse Feste in unterschiedlichen Religionen

Plus Die Christen bereiten sich auf Weihnachten vor, doch welche Rolle spielt dieses Fest für andere Religionen? Wir haben Christen, Juden, Muslime und Buddhisten gefragt.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Augsburg ist eine Stadt, in der Menschen aus vielen Ländern zusammenleben. Menschen, die auch unterschiedlichen Religionen angehören. Am Runden Tisch der Religionen treffen sich deren Vertreter, um wichtige Themen zu besprechen und auch, um die Stadt in manchen Fragen zu beraten. Jetzt, an Weihnachten, werden die Unterschiede dort besonders deutlich, denn nicht jeder Augsburger feiert Weihnachten. Wir haben Teilnehmer des Runden Tisches gefragt, wann und wie sie Weihnachten feiern bzw. sehen oder welches Fest in ihrer Religion der christlichen Weihnacht in seiner Bedeutung nahekommt. Dabei gab es auch Erstaunliches zu hören.

Helmut Haug, Pfarrer von St. Moritz, sagt: "Ich mag die Feiern mit den konkreten Menschen, die die da in die Kirche kommen sehr." Foto: Silvio Wyszengrad

Helmut Haug, Stadtdekan der katholischen Kirche, Pfarrer von St. Moritz

Auch wenn es viele nicht für möglich halten: Weihnachten wird in der westlichen Christenheit am 25. Dezember gefeiert. Natürlich beginnt dieses Fest - wie jedes große Fest - bereits am Vorabend. In Deutschland hat sich die Feier inzwischen stark auf den 24. Dezember konzentriert. Kirchlich feiern wir Weihnachten bis zum Sonntag nach Dreikönig. Es gibt also genug Zeit, um die Weihnachtsfreude wachsen zu lassen.

