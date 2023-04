Augsburg

06:30 Uhr

Wie wild soll es sein? Sieben Plärrer-Attraktionen im Test

Plus Welches Karussell bietet Familien-Spaß? Wo sind Adrenalin-Fans gut aufgehoben? Und was kostet das? Wir nehmen sieben Fahrgeschäfte auf dem Osterplärrer unter die Lupe.

Von Marian Erhard Artikel anhören Shape

Überall tönt Musik, Lichter blinken – und Ansager versuchen, die Gäste in ihre Fahrgeschäfte zu locken. Die Auswahl auf dem Osterplärrer in Augsburg ist groß. Was unsere Probefahrten ergeben haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von ThingLink anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann ThingLink Oy Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Klicken Sie für die Vollbild-Ansicht auf das Symbol unten links.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen