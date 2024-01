Wie wird Augsburg in zehn Jahren aussehen? Elf Fragen, elf Antworten

Augsburg ist eine wachsende Großstadt. In den nächsten Jahren wird es sich stark verändern, in manchen Bereichen stärker als in anderen. Eine Prognose.

Augsburg wird in den kommenden Jahren weiter wachsen, aber moderater als bisher. Während Mitte der 2010er Jahre die Bevölkerung um etwa 5000 Köpfe pro Jahr wuchs, wird es bis 2033 auf ein deutlich gebremsteres Wachstum hinauslaufen. Das Landesamt für Statistik geht dann in etwa von 313.000 Einwohnern aus. Zuletzt hatte Augsburg um die 300.000 Einwohner. Treiber wird weiterhin Zuwanderung aus Deutschland und dem Ausland sein. In der Vergangenheit speiste sich das Wachstum stark aus Zuwanderung aus Südosteuropa. Würde man nur Geburten und Todesfälle berücksichtigen, wäre Augsburg laut städtischem Statistikamt eine schrumpfende Stadt. Zunehmen wird in Augsburg bis 2033 am stärksten der Anteil der 60- bis 75-Jährigen (von 47 auf 52 Prozent). Perspektivisch wird in der Altersgruppe der über 75-Jährigen ein deutliches Wachstum auf 37 Prozent im Jahr 2041 prognostiziert. Zum Vergleich: 2001 lag der Anteil der betagten Altersgruppe bei 23 Prozent.

In Augsburg ist es in den vergangenen Jahren schon enger geworden - die Zeiten, als noch großflächig Einfamilienhaus-Neubaugebiete ausgewiesen wurden, sind vorbei. Inzwischen gibt es fast nur noch Neubaugebiete mit Mehrfamilienhäusern. Und generell ist die Frage: Entstehen genug Wohnungen, damit die neu nach Augsburg kommenden Menschen irgendwo unterkommen? Das Stadtplanungsamt geht davon aus, bis Ende des Jahrzehnts Bebauungspläne mit dem Volumen von etwa 7000 Neubauwohnungen fertiggestellt zu haben. Auf dem Papier sieht das also gar nicht so schlecht aus, wenn man von einer durchschnittlichen Zweier-Belegung einer Wohnung ausgeht. Doch wie flott angesichts der momentanen Flaute im Neubausektor tatsächlich gebaut wird, vermag niemand zu sagen. Und auch die Preisfrage wird sich stellen: Während die Kaufpreise zuletzt minimal nach unten gingen, stiegen die Mieten. Dass Mieten wieder sinken, ist bei anhaltendem Zuzug so gut wie ausgeschlossen.

