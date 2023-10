Augsburg

12:30 Uhr

Wie wird man 100 Jahre alt? Ein Augsburger Geburtstags-"Kind" erzählt

Die Augsburgerin Elisabeth Löhle feiert am Donnerstag, 5. Oktober, im kleinen Kreis ihren 100. Geburtstag.

Plus 100 Jahre – ein Alter, das viele fasziniert. Elisabeth Löhle kann nun auf so ein Jahrhundertleben zurückblicken. Was die Augsburgerin jung gehalten hat.

Von Mariana Silva Lindner

Es bedarf eines zweiten Blicks, um zu realisieren, dass Elisabeth Löhle bereits ein Jahrhundert auf dieser Welt verbracht hat. Trotz Hör- und Knieproblemen hinterlässt sie einen fitten Eindruck. Ob sie sich auch so alt fühle? Die Augsburgerin lacht: "Nein, ich fühle mich so, wie ich eben bin. Man nimmt jeden Tag, wie er kommt." Doch was ist ihr Geheimnis für ein Alter, das nur die wenigsten erreichen?

Elisabeth Löhle wurde am 5. Oktober 1923 in Schönwald nahe der tschechischen Grenze geboren. Im Alter von sechs Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und ihrem Vater nach Augsburg, nachdem dieser eine Anstellung in der Textilbranche gefunden hatte. Seitdem betrachtet sie Augsburg als ihre Heimat.

