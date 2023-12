Wieder einmal: Zwei Männer schlägern sich am Helmut-Haller-Platz

Ein 47-jähriger Mann landet im Arrest. Vorausgegangen war ein Streit am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen.

Schlägerei am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen: Am Donnerstag ereignete sich laut Polizei eine Körperverletzung zwischen einem 47-jährigen und einem 28-jährigen Mann.

Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 14.15 Uhr kam es zwischen den beiden Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu Handgreiflichkeiten. Die verständigten Einsatzkräfte sprachen deshalb dem 47-Jährigen einem Platzverweis aus. Da der 47-Jährige dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen gegenseitiger Körperverletzung ermittelt. (möh)