Augsburg

Wieder gibt es Diskussionen um Stellplätze für eine Kita

Auf diesem Areal an der Maschenbauerstraße in Oberhausen (im Hintergrund ist die Löweneckschule zu sehen) will die evangelische Kirche eine Kindertagesstätte errichten.

Plus In Oberhausen sieht sich der Bauherr eines Kindergartens nicht in der Lage, die von der Stadt Augsburg geforderten Parkplätze für Autos und Räder zu schaffen. Was nun?

Von Stefan Krog

In Augsburg könnte sich die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte erneut wegen der Frage der Stellplätze verzögern. Wie berichtet hatte es im Bismarckviertel im März einen ersten Fall gegeben, bei dem unter anderem die Auflagen der Stadt zur Zahl der (Lasten-)Fahrradstellplätze für Probleme und Verzögerungen bei der Erweiterung einer Kita sorgten.

Nun hakt es beim Neubau einer Kindertagesstätte in der Maschenbauerstraße in Oberhausen, die die evangelische Kirche dort errichten möchte. Im Bauausschuss des Stadtrats klagte Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte), dass seitens der Stadt bei der Bauvoranfrage der Kita zehn Autostellplätze gefordert worden seien. Dann habe sich das Bauordnungsamt bereit erklärt, auf fünf Stellplätze hinunterzugehen und auf die Errichtung der anderen fünf Plätze gegen die Zahlung einer Ablöse zu verzichten. "Jetzt kam die Mitteilung, dass die Ablöse nicht möglich ist. Jeder wünscht sich Kitaplätze: Es kann doch wohl kaum sein, dass das an fünf Stellplätzen scheitert", kritisierte Schabert-Zeidler.

