Wieder mit Hupkonzert? Spediteure planen die nächste Protestaktion

Spediteure protestieren weiter gegen die Energie- und Spritpreise. Ein Termin für die nächste Demo in Augsburg wird noch gesucht.

Die Protestaktion an einem Samstagmittag hatte für Aufhorchen gesorgt. Anfang April waren 50 Unternehmer und Beschäftigte in einem Lkw-Konvoi durch Augsburg gefahren. Der Protest richtete sich gegen die Energie- und Spritpreise. Während der eineinhalbstündigen Fahrt wurde kräftig gehupt. Nun planen die Organisatoren der Demo eine weitere Veranstaltung in Augsburg. Einen Termin gibt es noch nicht.

Spediteur-Demo: Am Freitag findet eine Protestaktion in Memmingen statt

An diesem Freitag ist Memmingen das Ziel einer Protestaktion, sagt Robert Baumann auf Anfrage. Er gehörte Anfang April zu den Veranstaltern des Lkw-Konvois in Augsburg. Man habe mit dem Protest sein Ziel erreicht, hieß es hernach. Die Spediteure wollten darauf aufmerksam machen, wie stark ihre Branche unter den steigenden Preisen zu leiden habe. Der Protest war wegen des Hupkonzerts auch nicht zu überhören. Kurzfristig drohte dem Veranstalter eine Strafe, weil er sich nicht an die Auflagen gehalten hatte. Die Stadt Augsburg verzichtete allerdings darauf, gegen die Organisatoren vorzugehen.

Der während der Protestaktion eingesammelte Betrag von 255 Euro wird laut Baumann nun seinem ursprünglich geplanten Zweck zugeführt. Die Spende geht an die Augsburger Tafel.