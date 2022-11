Wieder weniger Arbeitslose im Raum Augsburg

Die Arbeitslosenquote sinkt in der Region Augsburg auf 3,7 Prozent. Das liegt vor allem an den Jugendlichen und Ausländern.

Dass die Zahl der Arbeitslosen im Oktober stärker zurückgeht als im Vormonat, ist saisonal üblich. "Dieses Mal ist der Rückgang größer als all die Jahre zuvor, vor allem bei den Jugendlichen und den Ausländern sinken die Zahlen stark, was an den ukrainischen Staatsangehörigen liegt", erklärt Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg. Viele Geflüchtete hätten entweder Arbeit gefunden oder befänden sich in einer Qualifizierungsmaßnahme.

Arbeitslosenquote liegt zwischen 5,2 und 2,4 Prozent im Agenturbezirk

Die Arbeitslosenquote sinkt dadurch im Agenturbezirk, zu dem neben der Stadt Augsburg die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg zählen, von 4,2 Prozent im September auf nunmehr 3,7 Prozent. Insgesamt 14.509 Menschen waren im Oktober als arbeitslos registriert, davon entfielen knapp 9000 auf die Stadt Augsburg, wo die Arbeitslosenquote bei 5,2 Prozent liegt (in Augsburg Land bei 2,6 und in Aichach-Friedberg bei 2,4).

Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bleibt laut Fürst weiterhin stabil, obwohl die Zahl der offenen Stellen weiter gesunken ist. In Zahlen ausgedrückt: Der Bestand an Arbeitsstellen betrug im Oktober 6558 und lag damit um 301 oder 4,4 Prozent niedriger als im Vormonat, dennoch ist das der höchste Wert in einem Oktober. "Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 69 (1,1 Prozent) mehr Stellen", berichtet Fürst.

Knappheit trifft auf Krise

Der Mangel an Arbeitskräften ist nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Grund, warum Betriebe ihre Beschäftigten auch in der aktuellen Energiekrise halten. Normalerweise gebe es entweder einen starken Arbeitskräftebedarf oder eine schwache Konjunktur. Aber im Moment treffe Knappheit auf Krise. (bau, AZ)