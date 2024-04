Wiederbelebung der Karolinenstraße: Man darf keine Wunder erwarten

Die Karolinenstraße ist derzeit kein Hingucker. Doch es stimmt optimistisch, dass Anlieger und Makler an ein Comeback glauben. Auch, wenn dieses ein wenig dauert.

Aktuell bietet die Karolinenstraße ein trostloses Bild: Reihenweise Baustellen und Leerstände. Von einer attraktiven Einkaufsstraße in Innenstadtlage ist der Straßenzug derzeit weit entfernt. Beide Faktoren setzen den verbliebenen Händlern und den Besitzern leerer Ladenlokale zu. Laufkundschaft ist nahezu Fehlanzeige, Nachmieter zu finden bei einer solchen Ausgangslage schwierig. Man kann die Situation aber auch von einer zweiten Seite sehen: ohne die Arbeiten in der Straße keine Chance auf eine bessere Zukunft. Denn schließlich sollen die aktuell laufenden Maßnahmen dafür sorgen, dass die Straße für Passantinnen und Passanten eine deutlich bessere Aufenthaltsqualität bieten wird als zuvor. Und ohne all die Bauarbeiten wäre die Straße vermutlich dauerhaft tot für den innerstädtischen Handel.

Nachbesetzung kann nicht von heute auf morgen gehen

Die Umgestaltung ist daher der richtige Schritt. Debatten darüber, ob er zu spät gekommen ist, haben sich erübrigt. Man kann das Rad (leider) nicht zurückdrehen. Stattdessen müssen sich die Blicke nun nach vorn richten und dabei darf man keine Wunder erwarten. Die Erholung und Wiederbelebung einer von Leerständen gezeichneten Straße wird dauern. Positiv stimmt, dass (ehemalige) Händler wie Makler gute Chancen sehen, den Straßenzug wieder attraktiv zu machen. Nur eben nicht gleich in den nächsten Wochen. Es braucht Geduld.

Man sollte sich die Zeit auch nehmen. Dass viele Immobilienbesitzer nicht um jeden Preis vermieten wollen, sondern lieber abwarten und auf ein wertiges Konzept setzen, ist begrüßenswert. Denn mit einem Straßenzug, der dann zwar optisch überzeugt, aber keine attraktiven Geschäfte bietet, wäre auch keinem geholfen - weder den verbliebenen Mietern noch den Augsburgerinnen und Augsburgern.

