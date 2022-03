Augsburg

18:45 Uhr

Das 200-Millionen-Euro-Projekt Josefinum nimmt Gestalt an

Das Josefinum in Augsburg ist eine der bedeutendsten Geburtskliniken in Deutschland – und derzeit vor allem Baustelle. An dieser Front liegt schon bald der neue Eingang.

Plus Der Umbau am Josefinum läuft seit über zehn Jahren. Nun erreicht das Mammutprojekt eine neue Phase. Was es für den Standort Augsburg bedeutet – und was schon jetzt neu ist.

Von Max Kramer

Das neue Gesicht ist noch ungeschminkt. Auf dem Vorplatz, buchstäblich ein paar Meter von St. Peter und Paul in Oberhausen entfernt, türmen sich Pflastersteine auf Paletten. Meterlange Rohre säumen den Weg Richtung Baustelle, robuste Männer mit Warnwesten und Schutzhelmen pendeln zwischen Containern und dem Gerüst, das sich an die Fassade schmiegt. Doch durch die Stahlstangen blinzeln zwischen Glasfronten längliche Farbstreifen nach außen, Orange und Gelb. Sie werden das Außenbild des "wiedergeborenen" Josefinums prägen. Hier, am neuen Eingang, sollen schon bald Tausende reingehen und als Eltern rauskommen, Kinder und Jugendliche in ein besseres Leben starten.

