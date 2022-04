Augsburg

vor 26 Min.

Wiese, Wippen, Wasser: Was macht einen guten Spielplatz aus?

Eine Wiese an der Wertach, eine Wippe im Wittelsbacher Park und eine Wasserspielanlage in Lechhausen - alles Spielplätze in Augsburg.

Plus Etwa 350 öffentliche Spielplätze gibt es in Augsburg. Manche sind trist. Andere voller Leben. Was macht einen guten Spielplatz aus, und wie plant sie die Stadt?

Das grüne Schild steckt mitten in einer Wiese an der Wertach. Links ein paar Büsche und eine Bank, rechts ein Kiosk, sonst nur Gras und ein bisschen Löwenzahn. "Kleinkinderspielplatz - für Kinder bis sechs Jahre" steht auf dem Schild. Kinder sind auf der Wiese nicht zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen