Wiesholler ist OB-Kandidatin der Linken

Die Linken in Augsburg ziehen mit Elisabeth Wiesholler als OB-Kandidatin in den Kommunalwahlkampf. Wiesholler wurde am Sonntag einstimmig von ihrer Partei nominiert. „Augsburg braucht eine Partei, die den Finger in die Wunde legt – auf den miserablen Zustand von Schulen und die steigenden Mieten“, so die Pädagogin.

Die Linken fordern beim Wohnungsbau eine Sozialquote von 50 Prozent

Die Linken kündigten an, zwei Themen ins Zentrum ihres Wahlkampfs zu stellen: Für bezahlbaren Wohnraum sei eine Sozialquote von 50 Prozent im Wohnungsbau statt der aktuellen 30 Prozent nötig - die Hälfte der Neubauten und Sanierungen müssten nach der Forderung der Linken künftig also geförderte Wohnungen sein. Auch mehr Unterstützung für Genossenschaften oder selbstverwaltete Wohnprojekte sei nötig. Zudem wolle man die Gewerkschaften in ihren Bemühungen, Tarifverträge durchzusetzen, unterstützen, indem öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Firmen gehen. Auch der öffentliche Nahverkehr müsse günstiger werden und der Radwegeausbau gefördert werden, um Mobilität für alle bezahlbar zu machen.

Das zweite zentrale Thema sei der Kampf gegen Rechts. Antifaschismus gehöre untrennbar zur Kommunalpolitik, so die Linken. Man wolle dem Rechtsruck der Gesellschaft etwas entgegensetzen.

Linken-Stadträte wechselten vor zwei Jahren zur SPD

Aktuell ist die Linke im Stadtrat nicht vertreten, nachdem die beiden ehemaligen Linken-Stadträte Christine Wilholm und Frederik Hintermayr vor zwei Jahren ihren Eintritt in die SPD erklärten. Grund waren die damaligen Richtungskämpfe innerhalb der Linken, die in der Abspaltung des BSW gipfelte. Allerdings haben sich die Linken auf Bundesebene davon erholt, auch in Augsburg machte der Kreisverband weiter. Bei der Bundestagswahl im Februar holte die Linke gut zehn Prozent. Man werde den Haustürwahlkampf aus dem Bundestagswahlkampf fortsetzen, weil man auf diese Weise mit den Bürgern wirklich ins Gespräch komme.

Die Linken haben eine 60-köpfige Stadtratsliste zusammengestellt. Auf den ersten zehn Plätzen stehen Elisabeth Wiesholler, Lukas Küfner, Ömür Kanbur-Akyol, Johanna Reski, Dina Bernitt, Theresa Hofmann, Johanna Schulz, Sophie Natrup, Anna Gürtel und Fritz Effenberger.