Augsburger "Wiesn-Toni" stürzte auf Bali vom Dach und ist querschnittsgelähmt

Plus Tamer Bugan wollte auf Bali ein neues Leben beginnen. Doch der Traum wurde nach einem Unfall zum Albtraum. Wie die Familie jetzt helfen will.

Von Katharina Indrich

Sein Leben war die Gastronomie. In verschiedenen Lokalen hat Tamer Bugan in seiner Geburtsstadt Augsburg jahrzehntelang im Service gearbeitet, unter anderem im Bayrischen Herzl oder auch im Gasthof Fuchs in Steppach. 16 Jahre lang bediente er daneben im Bräurosl-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest die Gäste. "Als Wiesn-Toni ist er bekannt wie ein bunter Hund", sagt sein Bruder Selcuk Bugan. In dieser Zeit habe er viele Menschen kennengelernt. Jetzt brauche er dringend deren Hilfe.

Früher trug der Wiesn-Toni zwölf Maßkrüge auf einmal durchs Zelt

Denn nach einem schweren Unfall ist der 50-Jährige vom Hals abwärts gelähmt. Ausgerechnet er, der sein ganzes Leben lang "Hummeln im Hintern hatte, immer unterwegs war, nie die Füße stillhalten konnte, zwölf Maßkrüge auf einmal durchs Zelt getragen hat", wie sein Bruder sagt. Er übernimmt die Kommunikation für Tamer Bugan, weil diesem das Sprechen immer noch schwerfällt. Vergangenen Herbst hatte er in Augsburg seine Zelte abgebrochen und wollte mit seiner Partnerin auf der Insel Bali ein neues Leben beginnen. All seine Ersparnisse, erzählt sein Bruder, habe Tamer Bugan in ein Haus investiert, das er für zwei Jahre im Voraus gemietet hatte. Die wollte er renovieren und an Touristen vermieten. "Das war sein großer Traum."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

