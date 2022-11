Augsburg

vor 16 Min.

Wieso ist der Jubel über den geplanten Wasserstoffzug in Augsburg verhalten?

Plus Bald wird in Augsburg ein neuer Zug getestet. Die Region ist damit Vorreiter, doch es gibt auch die Sorge, dass aus dem "Dieselloch" ein "Wasserstoffloch" wird.

Von Jörg Heinzle

Von außen erkennt man nicht, was in dem Zug mit dem Namen "Mireo plus H" steckt. Er sieht aus wie ein normaler Regionalzug, so wie die vielen Züge, die täglich am Augsburger Hauptbahnhof halten. Im Inneren aber befindet sich eine ganz andere Technik. Der Regionalzug wird mit Wasserstoff angetrieben. Beim Hersteller Siemens ist man stolz auf die Entwicklung, die auch dem Klimaschutz dienen soll. Der Projektleiter wird zitiert, er habe "euphorische Gefühle" gehabt, als der erste Zug das Werk verlassen habe. Demnächst soll ein Zug dieser Bauart auch in Augsburg halten. Auf drei Bahnstrecken von Augsburg in Richtung Süden soll der Wasserstoffzug getestet werden, eine Premiere in Bayern. Doch in Augsburg ist die Euphorie darüber gar nicht so groß, wie man vermuten könnte. Woran liegt das?

