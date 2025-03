Wieso leuchtet eine Glühbirne? Was passiert, wenn der Blitz einschlägt? Spannendes an der Kinderuni

Wieso leuchtet eine Glühbirne? Wie kommt der Strom in die Steckdose und was passiert bei einem Blitzeinschlag? Antworten auf diese Fragen bekamen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3a und 3b der Grundschule Graben am Mittwoch, den 29.01.2025 bei der Kinderuni an der Technischen Hochschule Augsburg im LEW-Hochspannungssaal.

Michael Finkel, Professor für Hochspannungstechnik und energietechnische Anlagen der Hochschule Augsburg, erklärte den kleinen Studierenden „Hochspannendes“ rund um das Thema Elektrizität. Energiegeladene Experimente, bei denen die Schülerinnen und Schüler auch selbst mitmachen konnten, rundeten die Kindervorlesung ab. Die Grundschule Graben hatte sich im Rahmen des Partnerschulen-Programms für den Besuch der Kinderuni beworben – und den Zuschlag erhalten!

Die begeisterten Drittklässlerinnen und Drittklässler fuhren an diesem Vormittag mit vielen neuen Erkenntnissen nach Hause. Hätten Sie z.B. gewusst, wie man sich bei Blitzgewittern im Freien korrekt verhält? Falls man sich nicht rechtzeitig in ein Auto zurückziehen kann, sollte man sich nicht flach in eine Mulde legen, wie viele denken, sondern zusammengekauert in die Hocke begeben. In dieser Position kann der Blitz einem am wenigsten anhaben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.