Winter in der Stadt: Etliche Unfälle beschäftigen die Polizei

Am Wochenende haben sich in Augsburg mehrere Unfälle ereignet. Offenbar bereitete der kurze Wintereinbruch mehreren Verkehrsteilnehmern Probleme.

Es ist halt noch Winter. Zumindest am Samstag hat es in Augsburg mehrere Stunden lang geschneit. Nicht jede Autofahrerin und nicht jeder Autofahrer kam offenbar mit den teils rutschigen Straßenverhältnissen zurecht.

Während die Polizei bereits am Freitagnachmittag bei Wintereinbruch ein erhöhtes Unfallaufkommen registrierte, ging es für die Einsatzkräfte am Samstagabend so weiter. "Aufgrund der Witterung gab es deutlich mehr Unfälle als sonst", sagte ein Polizeisprecher.

Dabei handelte es sich um kleinere Unfälle mit Blechschäden. Mal sei ein Auto gegen einen Zaun, mal gegen ein geparktes Fahrzeug gerutscht. Die Polizei jedenfalls war bis in die Nacht hinein gut beschäftigt. (ina)