Der Winterdienst bereitet sich auf die ersten Einsätze vor

Die Salz- und Splittlager der Stadt Augsburg sind voll, 200 Einsatzkräfte und 70 Fahrzeuge stehen bereit. Beim Gehwegräumen sind aber auch Bürger in der Pflicht.

Angesichts der in den kommenden Tagen sinkenden Temperaturen bereitet sich der Winterdienst des Stadtreinigungsbetriebs auf seine ersten Einsätze vor. „Mit mehr als 200 Einsatzkräften und rund 70 Fahrzeugen ist der AWS für seine Einsätze im bevorstehenden Winter bestens vorbereitet“, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Fahrzeugflotte umfasst große Räumfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge für Geh- und Radwege sowie Fahrzeuge von Privatunternehmen.

Die Salzlager in den drei Wertstoffhöfen Holzweg, Unterer Talweg und Johannes-Haag-Straße seien mit insgesamt etwa 10.000 Tonnen Salz, Splitt und Salz-Splitt-Gemisch gut gefüllt. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter wurden 1354 Tonnen Salz und 117 Tonnen Splitt gestreut. Man verwende Salz aber möglichst sparsam, so die Stadt. Je nach Wetterlage entscheide man individuell. Laut Erben versuche die Stadt auch, die Bedürfnisse von Fahrradfahrern möglichst gut zu berücksichtigen. Die Einsatzkräften würden angehalten, Schnee nach Möglichkeit nicht von der Fahrbahn auf Radwege zu schieben. Gefährliche Stellen auf Radwegen können unter Telefon 0821/324-4808 oder über die AWS-App gemeldet werden.

Bei Krankheitswellen tritt ein Notfallplan in Kraft

Um zu vermeiden, dass es krankheitsbedingt kurzfristig zu personellen Engpässen und damit zu Einschränkungen im Winterdienst kommt, gibt es einen Notfallplan mit Prioritätsstufen. Gegebenenfalls werden dann Beschäftigte aus anderen Bereichen des AWS oder der Stadt Augsburg abgezogen oder – soweit möglich – private Dritte eingesetzt.

Die Stadt weist auch darauf hin, dass auf den Gehwegen eine Räum- und Streupflicht durch die Anlieger gilt. In Wohnanlagen ist das meist an den Hausmeisterdienst delegiert, anderswo müssen die Bewohner selbst zur Schaufel greifen. Splitt steht in den etwa 270 Splittkisten im Stadtgebiet wieder kostenlos zur Verfügung. (skro)