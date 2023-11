Augsburg

Winterdienst in Augsburg: Noch läuft nicht überall alles glatt

Plus Die Kälte sorgt für einzelne Ausrutscher. Bei den Stadtwerken gibt es minimale Anlaufschwierigkeiten. Die Stadt erläutert, wie bei Eis und Glätte vorgegangen wird.

Der Winter kam in Augsburg quasi über Nacht. Der Wetterbericht hatte zwar Schnee vorhergesagt, die Folgen waren dennoch vor allem für Frühaufsteher am Samstag riskant. In Teilen des Stadtgebiets war es in den Morgenstunden sehr glatt. Am Stadtmarkt schlitterte mancher Kunde mit Einkaufstasche. Der städtische Winterdienst war jedenfalls hier nicht vor Ort, auch wenn er auf den winterlichen Einsatz gut vorbereitet war und frühmorgens ausrückte. Allerdings gebe es einen Einsatzplan, wie bei winterlichen und eisigen Verhältnissen zu verfahren ist, heißt es bei der Stadt.

Schnee am Wochenende ist für den Winterdienst besser als unter der Woche

Verantwortlich ist der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS). Dessen Leiter Georg Holder ist mit dem Start in den Winterdienst zufrieden: "Das Resümee war sehr gut." Vorteilhaft war ein erster Einsatz am Wochenende, der somit außerhalb des üblichen Berufsverkehrs liege. Aus seiner Sicht habe es keine Zwischenfälle gegeben. Holder spricht im Rückblick von "einem normalen Volleinsatz". Die Sicherung der Straßen erfolgte entsprechend der vorhandenen Wetterlage. In der Vergangenheit habe es deutlich größere Einsätze gegeben, in denen die Mannschaft des AWS stärker gefordert war: "Dies war vor allem in den Monaten Januar und Februar der Fall, an denen es bekanntlich deutlich mehr Schneefälle gibt."

