Wintereinbruch richtet Schäden an den Straßen an

Der Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden vergangene Woche hat Löcher in die Augsburger Fahrbahnen gerissen. Die Stadt flickt nun.

Der Wintereinbruch mit dem ständigen Wechsel zwischen Plus- und Minusgraden vergangene Woche hat die Augsburger Straßen an etlichen Stellen deutlich geschädigt. Das Phänomen tritt fast jeden Winter auf. Die großen Mengen des tagsüber anfallenden Schmelzwassers, das nachts in Rissen im Asphalt gefror, haben aber schon früh im Winter für teils heftige Schlaglöcher gesorgt. Aufgrund der beim Gefrieren auftretenden Volumenausdehnung des in die Fahrbahndecke eingesickerten Wassers können Asphaltstücke herausbrechen. In größerem Ausmaß ist das etwa auf der Bgm.-Ackermann-Straße zu beobachten.

Die Stadt kündigte an, die Löcher zu flicken, um die Straßen in verkehrssicherem Zustand zu halten und zu verhindern, dass die Löcher größer werden. Eine Prognose über den weiteren Verlauf des Winters gibt die Stadt nicht ab. "Je öfter die Frost-/Tauwechsel auftreten und je feuchter der Winter wird, desto größere Straßenschäden sind zu erwarten", so Baurefererent Steffen Kercher. (skro)