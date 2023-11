"Winterland" an der City-Galerie beginnt mit Neuerungen

Im Winterland an der Augsburger City-Galerie wird das diesjährige Angebot erweitert. Der Sicherheitsaspekt spielt ebenfalls eine Rolle. Das erwartet die Besucher.

Die Boten der Vorweihnachtszeit sind in Augsburg an immer mehr Orten zu erkennen. Am Rathausplatz stehen die ersten Buden für den Christkindlesmarkt, der am Montag, 27. November, beginnt. Lebkuchen und Weihnachtsgebäck füllen Supermarktregale, in Buchhandlungen sind Weihnachtsmärkte aufgebaut. Im Aufbau ist auch bereits eine Veranstaltung, die sich mittlerweile in Augsburg fest etabliert hat. Vor der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz findet auch in diesem Jahr die Hüttenlandschaft "Winterland" statt. Es ist die 13. Auflage - mit Änderungen.

Organisator ist wie in früheren Jahren Helmut Wiedemann. Gemeinsam mit seinem Team errichtet er bereits die Holzhütten. Hinter Winterland verbirgt sich eine alpenländische Hüttenlandschaft. Neben den kulinarischen Angeboten gehört auch wieder Eisstockschießen zum Programm. Drei Bahnen stehen zur Verfügung. Einen Rodelberg, wie es ihn früher einmal gegeben hat, sucht man hingegen vergebens. Wiedemann betont, dass man bei der Gastronomie mit regionalen Firmen kooperiere. Das Areal ist während der Veranstaltungszeit eingezäunt. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert in der Nacht.

Das Winterland in Augsburg startet am Donnerstag, 23. November

Vieles bei Winterland ist vertraut. Doch auch in diesem Jahr gibt es Neuerungen. Für Firmenfeiern steht jetzt ein eigener großer Raum parat, in dem 100 Personen Platz finden. Unverändert bleibt der große Saal für 250 bis 300 Gäste. "Wir haben zudem die Außenfläche überdacht", sagt Wiedemann. Er sieht darin einen Aspekt, um die Sicherheit auf dem Areal zu erhöhen.

Winterland startet am Donnerstag, 23. November. Es dauert bis Samstag, 30. Dezember. Die Eisstockbahn ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, die Gastronomie im Außenbereich läuft von 11 bis 22 Uhr, der Bierstadl hat von 17 Uhr bis Mitternacht offen.