Wintermarkt feiert im Settele-Hof in Haunstetten Premiere

Die Veranstalter präsentieren ein Konzept mit Hütten und viel Programm. Ende nächster Woche gibt es in Haunstetten eine Fortsetzung.

In Haunstetten gehen die Uhren zum Jahresausklang dieses Mal etwas anders: auf den Christkindlesmarkt im Stadtteil wurde verzichtet. Stattdessen findet ein Wintermarkt im Hof des Gasthauses Settele statt. Am Freitagnachmittag war die Eröffnung. Der Markt dauert bis Silvester. Danach gibt es eine Pause. Von Freitag, 5. Januar, bis Sonntag, 7. Januar, geht es in eine zweite Runde. Geöffnet ist der Markt jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Wintermarkt in Haunstetten wird als Weiterentwicklung vom Christkindlesmarkt gesehen

Die Verantwortlichen vom Gasthaus Settele erläutern ihr Konzept: "Ungestört vom normalen Restaurantbetrieb legen wir den Fokus auf den neuen Wintermarkt." So möchte man quasi als Weiterentwicklung des seit 2004 tief verwurzelten Haunstetter Christkindlmarktes einen Höhepunkt in der Zeit nach Weihnachten schaffen: "Wir möchten auch nach den Festtagen noch die Augen zum Leuchten und die Haunstetter zusammenzubringen", heißt es. Das Konzept “Christkindlmarkt” sei erweitert und ausgebaut worden. Zudem gebe es einige neue Ideen.

Das Programm findet rund um das Gasthaus statt. Hof und Biergarten sind eingebunden. Eine Barhütte, eine Hütte mit herzhaften Speisen, eine Grillstation, eine Gewürzhütte und eine Holzofen-Hütte mit Schwäbischem Roggenfladen sind aufgebaut. Zum Rahmenprogramm gehören Pferdekutschenfahrten, Zauberei für Kinder und Auftritte von Bands.