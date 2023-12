Winterwetter in Augsburg: Postzustellung kann sich weiter verzögern

In manchen Augsburger Stadtteilen warten derzeit Bürgerinnen und Bürger offenbar länger auf ihre Post. Was der Grund dafür ist.

Einige Leserinnen und Leser wundern sich: Im Augsburger Hochfeld wird seit einer Woche keine Post zugestellt. Auch in anderen Stadtteilen scheint es derzeit zu Verzögerungen bei der Briefzustellung zu kommen. Ein Sprecher der Post bestätigt Schwierigkeiten und erklärt die Gründe.

"Der plötzliche Wintereinbruch hat auch in Augsburg seit dem Wochenende erhebliche Einschränkungen verursacht. Vor allem nicht geräumte Straßen führen seitdem auch bei Deutsche Post und DHL zu längeren Laufzeiten", erklärt Pressesprecher Dieter Nawrath. Wegen der Witterungsbedingungen hätten teilweise gar keine Pakete und Briefe zugestellt werden können. Weil der ÖPNV am Wochenende vorübergehend eingestellt worden sei, hätten es Mitarbeiter der Deutschen Post und DHL nicht an ihren Arbeitsplatz geschafft. In einigen Betriebsstätten hätten sich so Rückstände bei den aktuell ohnehin sehr hohen Sendungsmengen gebildet, die erst in den kommenden Tagen abgebaut werden können. Dazu, so Nawrath, käme ein erhöhter Krankenstand. Man bitte die Kundinnen und Kunden um Verständnis.

Pakete werden in Augsburg bevorzugt ausgeliefert

Vorgezogen würden derzeit Paket-Sendungen ausgeliefert, bestätigt Nawrath den Einwand eines Lesers. "Dies hängt mit der Größe dieser Lieferungen und der damit verbundenen Lagerkapazität zusammen." Jeden Werktag liefern Brief- und Paketzusteller von Post und DHL normalerweise bundesweit rund 48 Millionen Briefe und rund 6,2 Millionen Pakete aus. Insgesamt würden mehr als 80 Prozent aller Briefe am nächsten Werktag und über 95 Prozent nach 2 Tagen zugestellt, so das Unternehmen.