"Wir geben nicht auf": Nawalny-Anhänger trotzen Vandalismus an Augsburger Gedenkort

An der Fugger-Statue in Augsburg erinnern Menschen seit geraumer Zeit an den verstorbenen Putin-Gegner Alexej Nawalny. Offenbar wurden nun Fotos mutwillig entfernt.

Seit dem Tod von Alexej Nawalny nutzen einige Menschen das Denkmal von Hans Jakob Fugger auf dem Fuggerplatz in Augsburg als Ort des Andenkens. Immer wieder werden dort Blumen, Grablichter und Fotos des russischen Oppositionellen niedergelegt. Der Kremlgegner war im Februar in einem Strafgefangenenlager in Sibirien verstorben. Am Freitag, 1. März, wurde der 47-Jährige in Moskau beigesetzt. Seit Kurzem scheint es in Augsburg jedoch ein Hin und Her zwischen Nawalny-Anhängern und -Gegnern zu geben.

Unbekannte sollen Fotos zum Gedenken an Nawalny entfernt haben

So berichten Leser unserer Redaktion, dass sich ein Vorgang in den vergangenen Tagen mehrmals wiederholt habe. So sollen immer wieder Fotos von Nawalny beschädigt und entfernt worden sein, ehe kurze Zeit später neue Exemplare angebracht worden seien. Darauf deutet auch ein handgeschriebenes Schild hin, das zuletzt am Fugger-Denkmal angebracht wurde und eine deutliche Nachricht vermittelt: "Wir geben nicht auf."

Eine klare Nachricht am Fugger-Denkmal: "Wie geben nicht auf." Foto: Anna Kondratenko

Den Behörden ist davon offenbar nichts bekannt. "Vandalismus oder Verunstaltungen wurden bisher nicht festgestellt", erklärt das Referat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen der Stadt Augsburg. Grundsätzlich sei die Nutzung des Denkmals als Ort des Andenkens kein Problem. "Das respektvolle und maßvolle Ablegen von Blumen oder das Abstellen von Kerzen an Sockeln vor Denkmalen kann als Allgemeingebrauch des öffentlichen Raums und als Zeichen einer toleranten Stadtgesellschaft gewertet werden."

Behörden ist Vandalismus am Fugger-Denkmal nicht bekannt

Auch dem ukrainischen Hilfsverein Augsburg liegen keine Informationen zu den Vorfällen vor. Sie hätten zu "keinem der genannten Lager einen Kontakt", erklärt Geschäftsführerin Kateryna Matey. "Dass es überhaupt ein Lager von Anhängern von Herrn Nawalny in Augsburg gibt, war uns bis zur Blumenniederlegung am Fugger-Denkmal nicht bekannt. Zur Entfernung der Bilder meint sie: „Wir finden es bedauernswert, dass Menschen, die hier leben und die Vorzüge eines freien und demokratischen Europas genießen, eine Diktatur unterstützen.“

Fotos erinnerten bis vor Kurzem noch an den 47-jährigen russischen Oppositionellen. Foto: Ina Marks

In Russland werden Trauergesten wie das Niederlegen von Blumen für Nawalny bestraft. Die russische Polizei hat Trauernde bereits festgenommen, manche von ihnen wurden unter Arrest gestellt. Wer für die mutmaßlichen Beschädigungen in Augsburg verantwortlich ist, ist bislang unklar.

