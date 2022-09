Wir suchen Kurioses und Irreführendes auf Augsburgs Straßen und Wegen

Der Baum, der mitten im Radweg steht, der Schilderwald, der völlig verwirrt, oder Verkehrsregeln, die wenig Sinn ergeben: Wir suchen nach kuriosen Gegebenheiten.

Zuletzt haben sich immer wieder Radfahrer in Augsburg über schlechte oder irreführende Beschilderungen oder aus ihrer Sicht unsinnige Verkehrsregeln beschwert. Aber auch Fußgänger und Autofahrer stoßen regelmäßig auf Dinge, die sie ratlos, verwirrt, verärgert oder auch erheitert zurücklassen. So wie unsere Autorin Andrea Wenzel, die einen Baum mitten im Radweg entdeckt hat.

Schicken Sie uns Fotos von kuriosen Gegebenheiten auf Augsburgs Straßen!

Wir suchen daher nach weiteren Beispielen und wollen diese in einer Bildergalerie veröffentlichen. Unser Leser Karl Fieger hat bereits in Oberhausen eine solche Kuriosität entdeckt und ein Foto geschickt: Ein Fußgängerschild mitten im Nirgendwo. Sie kennen ebenfalls solche Fälle? Dann machen Sie doch bei der nächsten Begegnung ebenfalls ein Foto und schicken es uns mit einer kurzen Beschreibung, wo die Szene spielt, und mit Ihren Kontaktdaten an unsere Redaktion.

In der Viktoriastraße in Augsburg steht ein Baum mitten im Radweg. Foto: Andrea Wenzel

Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen unter: lokales@augsburger-allgemeine.de unter dem Stichwort "Kurios". Einsendeschluss ist der 18. September. Bitte beachten Sie dazu auch unseren Datenschutzhinweis.