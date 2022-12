Augsburg

vor 51 Min.

Wird bei den Augsburger Sommernächten auch auf der Grottenau gefeiert?

In der Karlstraße/Grottenau sieht es beim aktuellen Winterwetter eher trist aus. Beim Stadtfest im Sommer könnte auf der Hauptstraße aber gefeiert werden.

Plus Bisher konzentrieren sich die Sommernächte auf die Augsburger Maxstraße, die Koalition will eine Erweiterung rund ums Theater. Gefordert wird auch eine weitere Sperrung.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Das Stadtfest "Augsburger Sommernächte", das in den Vor-Corona-Jahren zigtausende Besucher und Besucherinnen anzog, in den vergangenen drei Jahren aber ausfiel, könnte im Sommer 2023 von der Maximilianstraße aufs Viertel rund ums Theater ausgeweitet werden. Für die Dauer des Stadtfests würde dann auch die Hauptachse Grottenau/Karlstraße an einem Wochenende gesperrt und Teil der Festzone werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen