Wird der Alte Schießplatz doch noch abgerissen?

Plus Nach wie vor wird geprüft, ob das Gelände im Haunstetter Wald saniert werden soll. Das hätte Auswirkungen auf die denkmalgeschützten Ruinen in Augsburg.

Fast 30 Jahre lang hat der Kulturkreis Haunstetten gekämpft, bis der Alte Schießplatz im Haunstetter Wald unter Denkmalschutz gestellt wurde. Ein Mahnmal für die von den Nationalsozialisten getöteten Opfer steht. Die Gedenkstätte wurde im vergangenen Jahr mit viel Prominenz und großen Reden eingeweiht. Jetzt sieht es danach aus, als ob der historische Ort einer Sanierung zum Opfer fallen könnte. Trotz des Denkmalschutzes wird weiter geprüft, ob die Munitionsbunker und anderen historische Gebäude nicht abgerissen werden sollen, um eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers mit Blei und anderen Stoffen zu beseitigen. Der Kulturkreis Haunstetten schlägt Alarm.

Die Schießplatzheide sei ein Ort, den die meisten Menschen niemals hinterfragt hätten und dessen dunkle Geschichte ohne bürgerschaftliches Engagement niemals ans Licht gekommen wäre, hieß es bei der Enthüllung des Mahnmals im Oktober 2022. Doch trotz der von allen betonten historischen Bedeutung hat die Stadt niemals die Pläne aufgegeben, das Gebiet zu sanieren und die Gebäude dem Erdboden gleichzumachen, sagt Geschichtsforscherin Jutta Goßner vom Kulturkreis.