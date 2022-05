Augsburg

Wird die grüne Tonne öfter geleert? Bürger warten auf Entscheidung

Hausmeister Willibald Spiegl kämpft täglich mit völlig überfüllten Papiertonnen in seiner Wohnanlage. Er hofft auf einen kürzeren Leerungsrhythmus.

Plus Vor einem halben Jahr hat die Stadt angekündigt, über einen kürzeren Leerungsrhythmus der Papiertonne nachzudenken. Warum immer noch geprüft wird.

Von Fridtjof Atterdal

Als im vergangenen November die Stadt ankündigte, über einen kürzeren Leerungsrhythmus der grünen Tonne nachzudenken, kam bei Hausmeister Willibald Spiegl Hoffnung auf. Spiegl ist in einer großen Wohnanlage in Pfersee unter anderem für die Tonnen zuständig - und seit der Corona-Pandemie sind die überquellenden Papiertonnen sein Sorgenkind. Ein halbes Jahr später sind die Tonnen überfüllter denn je, doch bei der Stadt ist man noch immer am Prüfen.

