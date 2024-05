Augsburg

vor 27 Min.

Wird ein Feldweg für 300.000 Euro zum Radweg ausgebaut?

Plus Nach wie vor wird diskutiert, ob ein Geh- und Radweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede gebaut wird. Eine Anwohnerin ist irritiert wegen einer Verkehrszählung.

Von Michael Hörmann

Über den Bau eines Geh- und Radwegs zwischen den Stadtteilen Firnhaberau und Hammerschmiede wird seit Langem diskutiert. Die Stadtverwaltung möchte ihn. Sie ruderte dann aber zurück, weil Anwohner und Stadträte an der Notwendigkeit der Investition zweifeln. Immerhin wären mindestens 300.000 Euro als Investition nötig. Man könne sehr wohl mit dem jetzigen Feldweg leben, sagen zumindest einzelne Anwohner. Die Stadt Augsburg lässt offen, wie sie verfährt. Es gibt allerdings einen Fahrplan.

Eine Anwohnerin wandte sich an unsere Redaktion, weil an der Kreuzung Sonnenbachweg/Kirschenweg in der Hammerschmiede eine Verkehrszählung gemacht worden sei. Ohne Einwilligung der Anwohner seien zudem Grundstücke gefilmt worden - was die Stadt allerdings dementiert. Vor Ort frage man sich, ob der Rad- und Gehweg nun komme.

