Wirkt sich der Plärrer auf die Corona-Zahlen in der Stadt aus?

Feiern wie früher, vor Corona: Dicht an dicht standen die Plärrerbesucher auf den Bierbänken, schunkelten, feierten. Die Stadt Augsburg gibt eine erste Einschätzung.

Endlich wieder Plärrer. Endlich wieder im Bierzelt schunkeln. Dass es in Augsburg Nachholbedarf beim Feiern gibt, konnte man in den vergangenen zwei Wochen beobachten. Der Andrang auf Schwabens größtem Volksfest war so groß wie nie zuvor. Abstand halten? Maske tragen? Kontakte reduzieren? Das alles fühlte sich mit Blick in die vollen Bierzelte weit weg an. Ging das gut?

Für eine Antwort sei es noch zu früh, betont Gesundheitsreferent Reiner Erben auf Nachfrage unserer Redaktion: "Eine verlässliche Auskunft wird erst zwei bis drei Wochen nach Ende des Plärrers möglich sein, da sich Infektionen verzögert in den Infektionszahlen widerspiegeln."

43 Bilder Plärrer 2022: Volle Bierzelte, kochende Stimmung und Feuerwerk Foto: Klaus Rainer Krieger

Augsburger Plärrer fällt bei Corona-Zahlen bislang nicht auf

Bislang sei der Plärrer weder mit Blick auf die Angaben von Kontaktpersonen oder Infizierten noch mit Blick auf die Infektionen in den Zielaltersgruppen aufgefallen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Montag mit 633,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angegeben wurde, sei stabil. Seit Mitte April bewegt sich diese Zahl zwischen 600 und 750. In den Wochen zuvor war ein starker Rückgang zu verzeichnen, der inzwischen zum Erliegen gekommen ist. Der Augsburger Gesundheitsreferent geht davon aus, dass die Inzidenz sich zunächst weiter auf diesem Niveau halten wird.

Erben sagt, der Augsburger Inzidenzwert entspreche aktuell grob dem bundesweiten Durchschnitt. Im Gesundheitsamt fahre man aktuell das Personal, das für Corona-Bearbeitung zuständig ist, weiter herunter. Aktuell handle es sich um 143 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das städtische Personal, das den Winter über aus anderen Dienststellen für die Corona-Bearbeitung im Gesundheitsamt abgeordnet wurde, werde reduziert. Im März habe es sich noch um 89 Personen gehandelt, aktuell seien es 42. Teils hatte die Stadt deswegen Dienstleistungen in anderen Bereichen herunterfahren müssen.

Corona: Keine Masken mehr in Schwimmbädern oder Botanischem Garten

Zuletzt hob die Stadt die Maskenpflicht in städtischen Gebäuden auf. Neben Verwaltungsgebäuden und Bürgerbüros können Besucher und Besucherinnen auch in Schwimmbädern oder dem Botanischen Garten (Gewächshaus) auf die Maske verzichten. Die Maskenpflicht war in den vergangenen Wochen trotz des Auslaufens der entsprechenden Bundes- und Landesregelungen über das Hausrecht durchgesetzt worden. Allerdings bittet die Stadt weiterhin um das freiwillige Tragen einer Maske zum eigenen Schutz und dem Schutz der Beschäftigten.

