Wirt gegen Anwohner: Wie lässt sich der Streit befrieden?

Mit tierischer Unterstützung sorgt der Wirt der Kneipe The Drunken Monkey in der Augsburger Altstadt für Ruhe.

Plus Das örtliche Jugendzentrum, der Biergarten um die Ecke, die beliebte Kunstinstallation: Wütende Anwohner stoßen sich an allerlei. Welche Lösungswege Mediatoren sehen.

Von Jonas Klimm

Anna Decker (Name geändert, Anm. d. Red.) kennt noch andere Zeiten. Die Rentnerin wohnt seit vierzig Jahren mit ihrem Mann in einer Wohnung neben einem Biergarten in der Augsburger Altstadt. Früher sei es häufig laut gewesen, sagt sie. Wirte hätten wenig Rücksicht auf Anwohnerinnen und Anwohner genommen. Heute sei das anders, zum aktuellen Pächter gebe es ein "nachbarschaftliches Verhältnis". Zwar könne es auch mal lauter werden: "Rowdygruppen" oder "Kindergeschrei". Trotzdem käme Decker nicht darauf, die Polizei zu rufen. Sie sagt: "Wir machen das Fenster zu."

Andere reagieren bei vermeintlicher Lärmbelästigung weniger gelassen: Ruhestörung war im vergangenen Jahr der häufigste Grund, warum Anwohner die Polizei zum benachbarten Biergarten gerufen haben. Das bestätigt Polizei-Pressesprecherin Marion Liebhardt auf Anfrage unserer Redaktion. "Das bedeutet aber nicht, dass die Beamten vor Ort tatsächlich eine Ruhestörung festgestellt haben", ergänzt Liebhardt. Im Ganzen betrachtet waren derartige Einsätze 2022 eher die Ausnahme. "Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord registrierten wir Einsatzzahlen im niedrigen zweistelligen Bereich", sagt die Sprecherin.

