In dieser Weberei entsteht der „Augschburger Lumpa“

Oliver Kosel hält die Nase dicht an ein Stück Stoff und atmet tief ein und aus. „Das ist eindeutig Leinen“, sagt er. „Das riecht einfach anders als Baumwolle oder ein Gewebe aus Schafswolle.“ Oliver Kosel ist Webmeister und betreibt zusammen mit seinem Bruder Horst Kosel Augsburgs, wie er sagt, letzte kommerzielle Weberei - Kosel Textil. Im Lechhauser Industriegebiet entstehen Gewebe für die Industrie, aber auch den Endkunden. Unter anderem stellt Kosel Geschirrtücher und den „Augschburger Lumpa“ her. Die Weberei ist in Augsburg mittlerweile - abgesehen von den Anlagen im Textilmuseum - ein Unikat. Hier treffen alte Maschinen und Handwerk auf moderne Produkte und Social Media.

