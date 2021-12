Augsburg

Händler kritisieren Stadtregierung wegen höherer Parkgebühren

Plus Händler in der Innenstadt klagen über ausbleibende Kunden. Manche sehen die Verkehrspolitik der Stadt als Auslöser. Wie der Wirtschaftsreferent darauf reagiert.

Von Michael Hörmann

Die Sorgen in der heimischen Geschäftswelt sind groß: Immer weniger Kunden kommen in die Augsburger Innenstadt. Dies schlägt sich bei den Umsatzzahlen nieder. Vieles deutet darauf hin, dass vor allem Menschen aus der Region nicht mehr zwingend in die Großstadt kommen. Die Corona-Auflagen spielen wohl eine Rolle, heißt es in Kreisen der Händler. Dies sei aber nicht allein die Ursache, sagt Franziska Behrenz, Handelsexpertin der Industrie- und Handelskammer (IHK). Aus ihrer Sicht muss die Verkehrspolitik der Stadt Augsburg intensiv beleuchtet werden, wenn nach Gründen für den Abwärtstrend gesucht werde.

