Wirtschaft: Wie Mitarbeiter ihren Firmen Geld sparen

Andreas Späth (in der Mitte) und Viktor Besc (re.) bringen sich bei Eberle mit ihren Ideen ein. Das gefällt Entwicklungsleiter Stefan Holzleitner (li.).

Plus In vielen Betrieben können Beschäftigte Vorschläge für Verbesserungen einreichen. Werden sie umgesetzt, winken Prämien. Zwei Augsburger waren besonders erfolgreich.

Von Andrea Wenzel

Andreas Späth und Viktor Besc arbeiten beim Metallbandsägenhersteller J.N. Eberle in der Abteilung Fräsen. Dort kommt Werkzeug zum Einsatz, das nach einer bestimmten Laufzeit verschleißt und ausgetauscht werden muss. Weil diese Fräsen teuer sind und jeder Wechsel einen Stillstand der Maschinen zur Folge hat, tüftelten die beiden Männer rund ein Jahr lang daran, wie man den Verschleiß möglichst lange hinauszögern kann, ohne die Qualität der Produkte zu schmälern. Ihr Unternehmen ließ sich überzeugen: Sie wollen den Vorschlag von Späth und Besc dauerhaft umsetzen. Beispiele wie das der beiden Männer gibt es in Augsburger Firmen einige: Auch in anderen Firmen bringen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder gewinnbringend ein - und bekommen dafür auch satte Prämien.

Im Besprechungszimmer von Eberle in Pfersee haben Andreas Spät und Viktor Besc erfahren, dass der von ihnen entwickelte Prozess, den Verschleiß der Fräsen hinauszuzögern, dauerhaft in die Tat umgesetzt werden soll. "Je nach Zahnung und Material haben die Fräsen jetzt eine bis zu 50 Prozent längere Lebensdauer", erzählt Späth. Weil das Werkzeug weniger häufig gewechselt werden müsse, verkürze das auch die Standzeiten der Maschine und erhöhe die Produktivität. Ihr Unternehmen spart sich damit rund 250.000 Euro für den berechneten Kalkulationszeitraum, erläutert Entwicklungsleiter Stefan Holzleitner.

