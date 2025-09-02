Wirtschaftsfaktor Plärrer: Besucher lassen Millionen in Augsburg

Eine Maß, ein Hendl, eine Fahrt im Riesenrad und ein paar Lose, schon sind knapp 50 Euro weg. Wer auf den Plärrer geht, lässt dort schnell einiges an Geld. Doch nicht nur auf dem Volksfest selbst werden viele Euro umgesetzt. Der Plärrer sorgt auch außerhalb des Festgeländes für zusätzliche Einnahmen. Das Augsburger Volksfest ist vor allem bei Besuchern aus der Region beliebt, zunehmend wird er nach Auskunft von Tourismus-Experten aber auch für internationale Gäste interessant. Entwickelt sich der Plärrer zum Wirtschaftsfaktor?

