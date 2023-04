Augsburg

06:30 Uhr

Wirtschaftsreferent Hübschle hofft auf KI zur Stärkung der Wirtschaft

Wolfgang Hübschle setzt auf Künstliche Intelligenz am Wirtschaftsstandort Augsburg.

Plus Augsburg Wirtschaftsreferent Hübschle nennt Themen, die er in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit vorantreiben möchte. Neben der KI ist das auch die Innenstadtbelebung.

Von Andrea Wenzel

Als er im Sommer 2020 als neuer Wirtschaftsreferent der Stadt die Strategie für die Zukunft festlegen sollte, sei klar gewesen, dass seine Amtszeit von Transformation geprägt sein werde, sagt Wolfgang Hübschle ( CSU). Dass diese allerdings mit dieser Härte und diesem Tempo erfolge, hätten er und die Kollegen nicht erwartet. Corona sei da schon fast nur eine Fußnote. Dennoch habe man sich den Herausforderungen gestellt, und man müsse es weiter tun. Als größte Themen für die zweite Hälfte seiner Amtszeit nennt Hübschle die künstliche Intelligenz (KI), den Klimaschutz, den ÖPNV und die weitere Belebung der Innenstadt.

Für seine Halbzeitbilanz hat sich Hübschle den KI-Showroom des KI-Produktionsnetzwerks der Uni als Veranstaltungsort ausgesucht. Denn hier werde Zukunft gemacht. Zukunft in einer Technologie, die auch für Augsburg in verschiedener Hinsicht von Bedeutung sein wird, ist Hübschle überzeugt. Die KI mache es unter anderem möglich, Stärken der Augsburger Wirtschaft, beispielsweise in der Produktion, weiter zu stärken und auszubauen. Mit dem KI-Produktionsnetzwerk und auch dem Innovationspark auf der gegenüberliegenden Straßenseite habe man zudem ein Umfeld mit Anziehungskraft geschaffen – beispielsweise wenn es um die Ansiedlung neuer Unternehmen und Fachkräfte geht. Dies gelte es nun weiter fortzusetzen.

