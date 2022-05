Wissenschaftsminister eröffnet "Showroom" für KI an der Uni

Der neue "Showroom" soll ein Schaufenster der Forschung in Augsburg sein. Dort wartet die Zukunft von Mensch und Maschine in der Produktion.

Ein Getriebe, das dank KI selbstständig seinen Zustand erkennt, ein virtueller Assistent, der Emotionen spiegelt: Was als Exponat spielerisch wirkt, sorgt für störungsfreie Produktionsabläufe und zukunftsweisende Arbeitsplätze in Fabriken. Wie das funktioniert, ist im neuen Showroom des Produktionsnetzwerks für künstliche Intelligenz (KI) an der Universität Augsburg zu sehen. Dort wartet sozusagen Zukunft zum Anfassen.

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume eröffnete den Showroom im Walter Technology Campus am Montagnachmittag. Dort sollen insbesondere Unternehmen in der Region aktuelle Forschungserkenntnisse kennenlernen und ausprobieren können, um sich wirtschaftlich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen.

KI-Projekt an der Uni Augsburg erhält 92 Millionen Euro vom Freistaat

KI gilt als wissenschaftliches und wirtschaftliches "Zukunftsprogramm für Augsburg" und wird vom Freistaat mit 92 Millionen Euro gefördert. Der neue Showroom ist ein Baustein im KI-Produktionsnetzwerk an der Universität Augsburg und ihrer Partner. Weitere werden folgen, darunter eine noch im Umbau befindliche Forschungshalle mit 5000 Quadratmetern. Unternehmen sollen dort von innovativen Forschungsinfrastrukturen profitieren können. Die Universität betreibt in der Halle Produktionsanlagen in einem industriell relevanten Maßstab.

Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel sagt: "Viele Unternehmen erwägen, ihre Produktion durch den Einsatz von KI zu optimieren, zögern mitunter aber noch, diesen Schritt zu gehen." Der neue Showroom soll ein Schaufenster in die aktuelle Forschung sein. Als Begegnungsraum mit der interessierten Öffentlichkeit soll er Berührungsängste abbauen, Interesse wecken und die Möglichkeiten für den Forschungsstandort Augsburg aufzeigen.

150 Quadratmeter für Forschung zum Anfassen

Die Ausstellung skizziert die Vision und Mission der Partner im KI-Produktionsnetzwerk Augsburg. Neben den Hochschulen zählen dazu Forschungseinrichtungen wie DLR ZLP Augsburg und Fraunhofer IGCV. Univizepräsident Malte Peter spricht von einem Transferzentrum in Sachen künstliche Intelligenz in der Produktion. Seit dem Start des Netzwerks im Januar 2020 stehe man in engem Kontakt mit den Unternehmen der Region, sagt Professor Markus Sause. Der Showroom ergänze das Angebot für den Austausch in hervorragender Weise.