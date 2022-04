Wissenschaftsminister mahnt bei Uni-Besuch zur Vorsicht bei Präsenzlehre

Wissenschaftsminister Markus Blume nutzt einen Besuch an der Uni Augsburg für einen Appell an Studierende. Es geht um eine umstrittene Maßnahme.

Wissenschaftsminister Markus Blume mahnte zum Start der Vorlesungen an Bayerns Universitäten im Sommersemester weiterhin zur Vorsicht. Die Corona-Pandemie sei noch nicht vorbei. Das Tragen der Maske in Innenräumen sei daher eine effektive Maßnahme, die Gesundheit aller auf dem Campus zu schützen, sagte der Minister am Montag bei einem Besuch an der Universität Augsburg. Blume appellierte, auf diesen Schutz nicht zu verzichten. Trotzdem überlässt das Wissenschaftsministerium es den Hochschulen selbst, eine Maskenpflicht per Hausrecht durchzusetzen. Bei Studierenden ist diese Regelung aktuell umstritten.

Markus Blume spricht bei Besuch an Uni Augsburg auch über Ukraine

Blume sagte weiter, er freue sich auf ein Sommersemester der Normalität. Die Studierenden können endlich wieder die Hörsäle, Seminarräume und Bibliotheken vollumfänglich nutzen. Es gebe aber auch neue Herausforderungen. Die Freude über mehr Präsenz im Hochschulleben werde durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine getrübt. Die Hochschulfamilie helfe Flüchtlingen mit besonderen Förderangeboten, wie Deutschkursen, einem unbürokratischen Hochschulzugang und einem Notfallfonds für ukrainische Studierende und Forschende in Notsituationen. Das gemeinsame Studium für Menschen aus aller Welt sei gerade in diesen Zeiten eine Völker verbindende Brücke.