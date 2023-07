Augsburg

vor 16 Min.

Kein Abschied vor dem Tod: Witwe kritisiert Uniklinik für Umgang

Plus Ein Mann kommt schwer krank in die Notaufnahme der Uniklinik Augsburg. Seine Frau darf nicht zu ihm – kurz darauf ist er tot. Wie geht das UKA mit Angehörigen um?

Von Max Kramer

Eigentlich will er auf keinen Fall ins Krankenhaus, aber es ist ernst. Ein akutes Nierenversagen soll Daryouch Kamran haben, so sagt es der Hausarzt, der 86-Jährige müsse dringend ins Krankenhaus. Also ruft der Hausarzt an diesem 18. April den Rettungsdienst. Der schon länger schwer kranke Mann sagt noch zu seiner Frau Birgit, er hoffe, noch mal nach Hause zu kommen. Doch der folgende Abschied ist ein Abschied für immer.

Was genau Birgit und Daryouch Kamran widerfuhr, will die Uniklinik auf Nachfrage im Detail nicht bestätigen. Der "bedauerliche Vorfall" sei aber bekannt. Die Schilderungen von Birgit Kamran, die sich – soweit überprüfbar – mit Recherchen unserer Redaktion decken, gehen so:

