Augsburg

vor 47 Min.

Witwe über Skandalheim Ebnerstraße: "Man hatte keine Kontrolle mehr"

Plus Ihr Mann würde noch leben, wäre er nicht im Augsburger Pflegeheim Ebnerstraße gewesen, sagt eine Witwe. Was sie durchlebt – und wie es mit dem Heim weitergeht.

Sie konnte bislang nicht darüber sprechen. Auch, weil sie sich schämt. Weil ihr Mann genau in diesem Pflegeheim war, das über Wochen in den Schlagzeilen stand. Marianne R. (Name geändert) hat im vergangenen Herbst ihren Mann verloren. Der über 70-Jährige starb letztendlich an multiplem Organversagen. Drei Jahre lang war er in der Ebnerstraße untergebracht. Jene Einrichtung, die aufgrund von aufgedeckten Missständen im Februar 2022 geschlossen wurde. "Mein Mann würde heute noch leben, wäre er nicht dort gewesen", ist Marianne R. überzeugt. Ihre Selbstvorwürfe zermürben sie. Der Träger des Seniorenheims Ebnerstraße geht unterdessen gegen die Betriebsuntersagung vor, die die Stadt Augsburg angeordnet hatte.

