Augsburg

vor 16 Min.

Wo die Risiken bei Elektro-Fahrrädern liegen

Plus Die Verkehrswacht Augsburg hat mit dem Seniorenbeirat ein E-Bike-Training für Ältere veranstaltet. Die Gefährte ermöglichen mehr Mobilität, sorgen aber auch für Probleme.

Von Ina Marks

Eine der älteren Damen ist ungeduldig mit sich selbst. "Warum stelle ich mich nur so dumm an", schimpft sie laut. Tatsächlich wirkt es etwas unsicher, als die Seniorin, mit Helm auf dem Kopf, auf ihr schweres Fahrrad steigt. Es wackelt für einen kurzen Moment bedrohlich. Polizist Christian Müneyyirci und seine beiden Kollegen haben am Samstagvormittag einiges zu tun auf dem Gelände der Augsburger Verkehrswacht. Die Beamten geben ein E-Bike-Training für Senioren. Sie haben für die rund zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Tipps parat. Denn sie wissen, was beim E-Bike-Fahren oft falsch gemacht wird und wo die Gefahren liegen.

Roland Lösch beteiligt sich selbst mit seinem E-Bike an den praktischen Übungsstunden auf dem Platz der Verkehrswacht nahe dem Rosenaustadion. Lösch ist stellvertretender Vorsitzender des Augsburger Seniorenbeirats, der das Training angestoßen hat. "E-Bikes werden bei Senioren immer beliebter", beobachtet er. "Es gibt aber zugleich Probleme." Polizeibeamter Christian Müneyyirci bestätigt das. "E-Bikes sind gerade für die ältere Generation von Vorteil, weil sie damit mobiler bleibt. Aber das Fahren auf Elektrorädern ist mit Risiken verbunden", weiß der Polizist. Tatsächlich hat im vergangenen Jahr die Zahl der Radunfälle in Augsburg und in Nordschwaben zugenommen.

