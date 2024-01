Baustellen in Augsburg: Wo die Stadtwerke mit Baggern anrücken

Arbeiten in der Ulmer Straße in Oberhausen sind das größte Projekt. Andernorts wird ebenfalls investiert. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen.

Es ist eine beeindruckende Zahl: Die Stadtwerke Augsburg haben jedes Jahr rund 800 bis 1000 Baustellen. Angefangen vom kleinen Hausanschluss bis hin zu großen Eingriffen in den Verkehr, wenn etwa Gleise erneuert oder Fernwärmeleitungen in Hauptverkehrsstraßen verlegt werden. Das größte Einzelprojekt im Jahr 2024 liegt in Oberhausen. Die Ulmer Straße wird von Mitte Juni bis Mitte November zur Großbaustelle. Es gibt Eingriffe im Nah- und Individualverkehr. Unter anderem wird das Tramgleis erneuert. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf teils massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Auch andernorts im Stadtgebiet wird gearbeitet. Ein Überblick.

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, betont auf Anfrage, dass das Ausmaß sich allerdings im Vergleich zur Ulmer Straße in Grenzen halten werde: "Alle anderen Baustellen sind weniger in Hauptverkehrsstraßen oder haben nicht die so bedeutende verkehrliche Auswirkungen." Gearbeitet wird unter anderem im Bereich von Fernwärme.

Umfangreiche Arbeiten laufen im Stadtteil Augsburg-Oberhausen

Seit dem Jahr 2021 arbeitet die Abteilung Stadtwerke Netze an der sogenannten Nordspange. Sie verläuft ringförmig vom Fischertor Richtung Oberhausen, wo unter anderem Neubaugebiete daran angeschlossen werden. Zur Nordspange gehört auch die Verbindung bis zum Krankenhaus Josefinum, die 2025 geschlossen wird. Im Jahr 2024 sind der Leitungsbau in der Zollernstraße (Donauwörther bis Kaltenhoferstraße und Kreutzerstraße bis Neuhäuser Straße) sowie weitere Ausbaumaßnahmen im Bereich Augustastraße/Bleicherbreite geplant. Zum Abschluss soll die Nordspange im Jahr 2027 kommen.

Die Stadtwerke investieren in die Fernwärme. Foto: Marijan Murat, dpa

Auch in mehreren Stadtteilen werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. In Pfersee (Eberlestraße von der Bürgermeister-Ackermann-Straße bis Augsburger Straße), in der Jakobervorstadt (Werner-Haas-Straße und Jakoberwallstraße, Vogelmauer und Obere und Untere Jakobermauer, Oblatterwallstraße), im Bismarckviertel (Alpenstraße, Neidhartstraße), in Haunstetten und Hochzoll (Haunstetter Straße zwischen Stauffenbergstraße und Ilsungstraße, Karwendelstraße zwischen Füssener und Pfrontener Straße) sowie in Lechhausen (Klausstraße, Königsberger Straße, Derchinger Straße) und in der Herrenbachstraße erweitert der Energieversorger das Fernwärmenetz. In Augsburgs Nachbarstadt Neusäß erhält die Siemensstraße eine Leitung. Im Zuge ihrer Sanierung wird dieses Jahr die Erhard-Wunderlich-Sporthalle im Antonsviertel an das Netz der Stadtwerke angeschlossen, heißt es.

Die Stadtwerke Augsburg erneuern Wasserleitungen

Bei anderen Sparten stehen ebenfalls größere Projekte an. In der Ulrich Hofmaier-Straße (Antonsviertel) werden bei Spartenarbeiten Gas- und Wasserleitungen zusammen mit Fernwärme verlegt. In der Diebelbachstraße (Bergheim) folgt eine Erneuerung der Wasserleitung. Zudem wird die Gasregelstation versetzt. Angesetzt sind fünf Wochen. Es wird eine Umleitung eingerichtet. In der Spicherer Straße (Pfersee) wird ebenfalls die Wasserleitung erneuert.