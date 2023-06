Wo es Touristen in Augsburg hinzieht – und was ihnen besonders gut gefällt

In der Innenstadt sind auswärtige Besucher nicht zu übersehen. Einige bringen frischen Schwung auf den Rathausplatz. Ein amerikanisches Paar entdeckt die Weißwurst.

Noch sind Ferien, und der Augsburger Rathausplatz ist an diesem sonnigen Freitag stark frequentiert. In den Straßencafés vergnügen sich Gäste, vor dem Rathaus dagegen stehen Menschen in größeren Gruppen zusammen. Kamera, fragender Blick, Reiseführer – sie sind unschwer als Touristen auszumachen. Augsburg steht bei Gästen aus dem In- und Ausland hoch im Kurs, doch was reizt die auswärtigen Besucher besonders an der Stadt? Es sind einerseits die altbekannten Sehenswürdigkeiten, mitunter bringen die Menschen aber auch frischen Schwung in die Innenstadt.

Ein Gruppenbild der jungen Tänzerinnen und Tänzer, die am Rathausplatz auftreten. Foto: Vanessa Hoffmann

Sebastian Höfle zieht es am Freitag aus einem bestimmten Grund nach Augsburg: Er ist großer Fan des brasilianischen Tanzkampfes Capoeira und nimmt an den kreativen Workshops und Aufführungen teil, die von der Capoeira-Gruppe Senzala das ganze Wochenende über auf dem Rathausplatz organisiert werden. Die Augsburgerin Tabea Hankings-Evans ist ebenfalls Teil der Gruppe. Sie freut sich, gemeinsam mit Gleichgesinnten die zeremoniellen Tänze aufzuführen. Man zieht mit rhythmischen Beats und beeindruckenden Inszenierungen schnell Zuschauer an. "Capoeira vereint Elemente traditioneller Kampfkunst mit akrobatischen Tanzschritten und wird üblicherweise von zwei Capoeiristas in einem Kreis aus Menschen und Musikern ausgetragen", erläutern die Tänzerinnen und Tänzer.

Amerikanisches Paar fühlt sich in Augsburg sehr wohl

Die Amerikaner David Gribble und Samantha Johnson schlendern die Maximilianstraße entlang. Sie sind für einen dreitägigen Kurztrip in der Stadt. Die zwei besuchen ihren gemeinsamen Freund Maximilian Eberhardt, den sie während eines Auslandaufenthaltes im Studium kennengelernt haben. Die drei Freunde waren bereits im Dom und spazierten durch den Park am Roten Tor. In jedem Fall möchten sie noch an den Eiskanal. Am besten gefalle ihm jedoch das kulinarische Angebot in Augsburg, sagt David Gribble. Besonders von der traditionellen Weißwurst und dem bayerischen Bier ist das Paar aus North Carolina begeistert. "Davon habe selbst ich als Vegetarierin probiert", sagt Samantha Johnson.

Gäste aus den Vereinigten Staaten machen einen großen Anteil der Touristen in Augsburg aus: Im Jahr 2019 buchten sie knapp 12.400 Übernachtungen, im ersten Corona-Jahr 2020 sank diese Zahl auf nur noch 2000 Übernachtungen. 2022 ging es wieder aufwärts: Die Werte von vor Corona wurden vergangenes Jahr sogar übertroffen (13.500 Übernachtungen). Dennoch: Gäste aus Österreich, Italien und der Schweiz machen in Augsburg den größten Anteil der ausländischen Besucherinnen und Besucher aus. Immer häufiger kommen laut der Tourismusgesellschaft Regio Augsburg auch Touristen aus den Niederlanden in die Stadt: Im Vergleich zum Jahr 2019 stieg ihr Anteil bis 2022 um knapp 30 Prozent.

Philipp Kanceljak und seine Mutter Tatjana Kanceljak sind von Augsburg sehr angetan. Foto: Maddalena Bernhard

Auch viele Touristen aus Deutschland führt ihr Weg nach Augsburg: Die Münchnerin Orsolya Kiss genießt am Freitagmittag mit ihrer Familie das sommerliche Wetter in der Stadt. Neben dem Augustusbrunnen legen sie eine Pause ein und planen den restlichen Ablauf ihres Tagesausflugs. Als Nächstes steht laut Kiss ein Besuch in der Fuggerei auf dem Plan. Die Familie ist jedoch nicht die einzige, die es am Wochenende aus München nach Augsburg zieht. Philipp Kanceljak und seine Mutter Tatjana Kanceljak besuchen Augsburg für einen Tag. Mit dabei ist Hund Jimmy. Die Frau kommt aus Bad Boll, ihr Sohn lebt in München. Ein Selfie mit dem Rathaus im Hintergrund gehört zum Programm. Den beiden gefällt es in Augsburg, auch für sie geht es noch zur Fuggerei.

Lesen Sie dazu auch

Werner Engelhardt und seine Frau Gabi Schön-Engelhardt sind zusammen mit ihrer Enkeltochter Maria Geier in Augsburg unterwegs. Foto: Maddalena Bernhard

Werner Engelhardt und seine Frau Gabi Schön-Engelhardt sind zusammen mit ihrer Enkeltochter Maria Geier für drei Tage in Augsburg. Die Hauptattraktion? Für die kleine Maria ist es die Puppenkiste, die die Familie besucht hat. Aus Baden-Württemberg sind sie angereist, ein Besuch im Rathaus mit Abstecher in den Goldenen Saal steht an diesem Tag noch an. Das Ehepaar fühlt sich laut eigener Angabe sehr wohl in Augsburg: "Wir genießen den Aufenthalt, der Wasserspielplatz am Rathausplatz gefällt uns."

Urlaub daheim, also im eigenen Land, spielt nach Auskunft von Tourismusexperten eine immer wichtigere Rolle. Mit dazu bei tragen Entwicklungen wie der Ukraine-Krieg oder gestiegene Preise für Flüge. Augsburg dürfe im Tourismus deshalb auf weitere Zuwächse hoffen, so die Regio Augsburg. Mit Themen wie dem Ulrichs-, dem Holl- oder dem Brecht-Jubiläum habe die Stadt ausreichend spannende Ereignisse für Besucher zu bieten.

Die Regio Augsburg bietet viele Stadtführungen an

Für Menschen, die Augsburg einmal von einer anderen Seite kennenlernen möchten, bieten sich auch Stadttouren der Regio Augsburg Tourismus GmbH an. Sie gibt es als private oder als auch öffentliche Gruppenführungen. Neu ist diesen Sommer eine Lifeguide-Tour zum Thema Nachhaltigkeit, auch die Maximilianstraße und ihre Geschichte wurden als Führung neu ins Programm aufgenommen.