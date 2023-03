Wo ist diese vermisste 19-Jährige aus Augsburg?

Eine junge Frau aus Augsburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe aus der Bevölkerung und veröffentlicht ein Foto.

Bei der vermissten Frau aus Augsburg handelt es sich nach Angaben der Polizei um die 19 Jahre alte Antonia Mößner. Sie ist am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr verschwunden. Laut Polizei befand sich die junge Frau zur Behandlung in einem Krankenhaus in Augsburg.

Junge Frau aus Augsburg vermisst: So sieht sie aus

Sie könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und auf Hilfe angewiesen sein, informiert die Polizei. Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben: 1,80 Meter groß, schlank, blond-graue Haare, Kurzhaarschnitt, dunkel gekleidet, schwarzer, langer Anorak.

Seit Donnerstag (2.3.2023) gegen 19.30 Uhr wird die 19-jährige Antonia Mößner vermisst. Sie befand sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Augsburg. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die Polizei fragt: Wer hat Antonia Mößner seit Donnerstag gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Zeugen werden gebeten, sich direkt bei der Polizeiinspektion Augsburg unter 0821/323-2610 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. (ina)