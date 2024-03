Augsburg

Wo man sein Fahrrad fit für den Frühling machen lassen kann

Rudi Abenthum von "Rudis Radleck" in Göggingen repariert alle Markenräder. Billigfahrräder fasse er dagegen nicht an – dafür hat er seine Gründe.

Von Fridtjof Atterdal

Reifen ohne Luft und Bremsen, die nicht mehr richtig gehen… Nach der Winterpause haben die Fahrräder im Keller oftmals ganz schön gelitten. Manches kann man mit wenigen Handgriffen selbst richten, doch an anderer Stelle sollte ein Fachmann Hand anlegen. In Augsburg bieten vor allem kleinere Fahrradhändler auch Reparaturdienstleistungen an – wobei man mit manchem Fahrrad unter Umständen niemanden findet, der es wieder herrichten möchte.

"Billigfahrräder fasse ich nicht an", sagt beispielsweise Rudi Abenthum von "Rudis Radleck" in Göggingen. Seit über 30 Jahren hält er das so und sei damit gut gefahren, betont der Fahrradhändler. "Ich repariere alle Markenräder, egal wo sie gekauft wurden", so Abenthum. Doch mit Billigrädern gebe es nur Scherereien – und oft lohne sich eine Reparatur auch nicht. Billigräder, das sind nach Abenthums Definition Fahrräder aus dem Internet oder vom Discounter, die deutlich unter 1000 Euro neu gekostet haben. Dementsprechend billig seien auch die Komponenten, von den Bremsen über die Schaltung bis zu den Reifen. "Ich kann nicht für die Hälfte arbeiten, nur weil das Rad günstig war", erklärt er. Wer kein Geld für sein Fahrrad ausgeben möchte, sei zumeist auch nicht bereit, eine ordentliche Reparatur mit Markenersatzteilen zu bezahlen. Es sei schlauer, sich ein gebrauchtes Markenrad zuzulegen, für das man auch nach 20 Jahren noch Ersatzteile bekommt.

